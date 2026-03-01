Aksaray’da apartmanda çıkan gürültü tartışması kısa sürede büyüyerek bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda polis ekipleri müdahale ederken 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Aratol İstiklal Mahallesi 9417 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşu olan Burak R. ile Taha Ö. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri eline bıçak alırken, diğer şahıs kuru sıkı tabancayla apartman içerisinde ateş açtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, şahısların elindeki bıçak ve tabancayı alarak kavgaya müdahale etti. Direnen şahıslar biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili iki komşu ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.