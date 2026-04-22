Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, CHP yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin (BBB) faaliyet raporunu mercek altına aldı. Bazı ilçelere yüz binlerce ton yatırım yapılırken Gürsu’nun "üvey evlat" muamelesi gördüğünü iddia eden Işık, büyükşehir yönetimini "siyasi ayrımcılık" yapmakla suçladı.

ASFALT YATIRIMINDA BÜYÜK UÇURUM: 479 BİN TONA KARŞI 6 BİN TON

Başkan Işık, faaliyet raporundaki asfalt döküm rakamlarını karşılaştırarak Gürsu’ya ayrılan payın sembolik düzeyde kaldığını belirtti. Diğer ilçelere yapılan yatırımlara dikkat çeken Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ilçeye 479 bin ton, bazı belediyelere 60 bin ton asfalt yatırımı yapılırken, Gürsu’ya reva görülen miktar sadece 6 bin tonda kalmıştır. Bu devasa uçurumun mantıklı bir izahı yoktur."

YOL MALZEMESİNDE ADALET SINAVI

Benzer bir tablonun yol yapım malzemesi dağıtımında da yaşandığını dile getiren Işık, "Benzer bir tablonun yol yapımında kullanılan ocak malzemesinde de yaşandığını dile getiren Işık, ilçeler arasındaki dağılımı belirterek Mustafakemalpaşa: 110 bin ton, Mudanya: 42 bin ton, Gürsu: 5 bin ton hani 17 ilçeye adil ve eşit hizmet götürülecekti? Büyükşehir’in kendi resmi raporu, ‘eşitlik’ söylemlerinin sadece kağıt üzerinde kaldığını ve siyasi bir ayrımcılık yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"HAK VE ADALET SÖYLEMLERİ GÜRSU SINIRINDA DURUYOR"

Siyasi rakiplerinin "Hak, hukuk, adalet" sloganlarını hatırlatan Mustafa Işık, icraatın bu söylemle örtüşmediğini söyledi. Gürsu halkının hakkını savunduğu için karalama kampanyalarına maruz kaldığını belirten Işık, su sorunu ve yangın felaketlerinde olduğu gibi zamanın kendisini haklı çıkardığını savundu.

"DERDİMİZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL, ÜZÜM YEMEK"

Açıklamasını kararlılık mesajıyla noktalayan Başkan Işık, önceliklerinin siyasi polemik değil, Gürsu’nun hak ettiği hizmeti alması olduğunu ifade ederek "Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, Gürsu halkının hakkını almaktır. Hemşehrilerimizin hukukunu ve alın terini her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Faaliyet raporundaki bu büyük farklar karşısında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin nasıl bir teknik açıklama yapacağı merak konusu.