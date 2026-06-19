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Geniş yeşil alanları, temiz havası ve eşsiz doğasıyla bölge halkının en önemli kaçış noktalarından biri olan Kule Orman Park, yaşanan büyük felaketin izlerini siliyor. Gürsu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, yangından zarar gören bölgelerde rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Hafta sonu şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, yarından itibaren mesire alanını yeniden ziyaret edebilecek.

YANGIN SONRASI YENİ KURALLAR: KONTROLLÜ PİKNİK DÖNEMİ

Yaşanan facianın bir daha tekrarlanmaması adına, açılışla birlikte mesire alanında çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni kurallar devreye alınıyor:

-Zarar Gören Bölgeler Yasak: Yangında ağır hasar alan ve ağaçlandırma/ıslah çalışması devam eden belirli alanlar, vatandaşların güvenliği için tamamen kapalı tutulacak.

-Rastgele Ateş Yakmak Yasak: Orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla alan içerisinde gelişigüzel mangal veya ateş yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

-Özel Hazırlanmış Alanlar: Vatandaşlar, yalnızca Gürsu Belediyesi tarafından bu iş için özel olarak tasarlanmış ve güvenlik önlemleri alınmış alanlarda kontrollü olarak mangal yakabilecek.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmesi beklenen Kule Orman Park, hem doğanın korunması hem de vatandaşların konforlu bir şekilde vakit geçirmesi amacıyla sıkı denetimler altında hizmet verecek.