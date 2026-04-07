Mehtap Özkan, medya sektöründeki hareketli transfer trafiğinde rotasını yeniden eski adresine kırdı. Son olarak Ekol TV ekranlarında çıkan, 2022 yılında CHP'li Gürsel Tekin ile evlenen spiker Mehtap Özkan, eski kanalı Habertürk TV ile yeniden anlaştı.

Medyaradar’ın aktardığı kulis bilgilerine göre; Habertürk TV’den 2019 yılında ayrıldıktan sonra TV100 ve ardından Ekol TV gibi mecralarda önemli başarılara imza atan Mehtap Özkan, profesyonel kariyerine başladığı duraklardan birine geri dönmüş oldu.

Mehtap Özkan'ın Habertürk ekranlarında hangi kuşakta izleyiciyle buluşacağı ise merak konusu oldu.