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İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Kararla birlikte tedbir kapsamında görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun görevi sona erdi.

Mahkeme, kararında “durum ve koşulların değişmesini” gerekçe gösterirken, kararın bir örneğinin İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliği’ne gönderilmesine hükmetti.

TEKİN’DEN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Gürsel Tekin, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya’nın destek mesajını alıntılayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Başkanım, bu zor ve tarihi süreçte gösterdiğiniz dayanışma ve güven için yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için görevler gelip geçicidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan sorumluluğumuz ve mücadelemiz kalıcıdır. Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Var olun.”

Mahkemenin son kararıyla Tekin ve beraberindeki geçici kurulun İstanbul İl Başkanlığı’ndaki görevi sona ermiş oldu