CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'nin kurultay tartışmalarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. CHP'nin 39. Olağan Kurultay veya olağanüstü kurultay yapamayacağını belirten Erol, hukuki olarak 38. Olağan kurultay delegeleriyle yeniden 38. Olağan Kurultay'ın yapılması gerektiğini söyledi.

Erol bu açıklamasıyla Özel'in "olağanüstü kurultay" talebinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca Genel Merkez yönetiminin başlattığı olağan kurultay sürecine ilişkin, "İl ve İlçe delegelerini değiştiremezsiniz" diyen Erol, yeni hukuki sıkıntıların çıkmaması için mevcudun korunması gerektiğini ifade etti.

SEÇİMLERE GİRME YETERLİLİĞİ TARTIŞMALARI

CHP'de kurultay tartışmalarının yanında öncelikli bir konu daha karşımıza çıkıyor. Bazı hukukçular tarafından CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmaması durumunda seçimlere katılma hakkını kaybedeceği ifade ediliyor. Erol'un bu paylaşımı göz önüne alındığında CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapması mümkün gözükmüyor. Peki mevcut koşullarda Yargıtay kararı beklenir ve kurultay ondan sonra yapılırsa CHP önümüzdeki seçimlere katılabilir mi?

CHP açısından kritik soruyu YARSAV kurucu başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu yanıtladı. Eminağaoğlu YENİÇAĞ'a şöyle konuştu:

-CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultaya gitmemesi durumunda siyasi partiler kanununda yer alan "2 kez üst üste kurultay yapmayan partiler seçimlere giremez" hükmünden dolayı seçimlere giremeyeceği konuşuluyor. Sizin bu konudaki hukuki değerlendirmeniz nedir?

Eminağaoğlu şöyle yanıtladı:

Mutlak butlan kadar abes bir karar yoktur. Ancak biz bugünkü duruma göre hukuki bir yorum yapmak zorundayız. Tedbir kararı olduğu için CHP olağan kurultay takvimini kati suretle işletemez. Ancak olağanüstü kurultaya gidebilir. Burada da Yargıtay kararından sonra bu kurultayın da geçersiz kılınma ihtimali mevcuttur.

"26 TEMMUZ HUKUKİ BİR ENGEL TEŞKİL ETMEZ"