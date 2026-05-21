Bölge genelinde hissedilen ani sıcaklık düşüşü, yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik ve Arındı mahalleleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle her taraf kısa sürede beyaza büründü.

TARIM VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Haziran ayına sayılı günler kala yaşanan bu meteorolojik sürpriz, özellikle geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte hayvanlarını meralara çıkaran ve ekim hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SICAKLIK

Bölge sakinleri, mayıs ayının sonunda bu denli yoğun bir kar yağışıyla nadiren karşılaştıklarını belirtirken, yetkililer yüksek rakımlı bölgelerde seyreden olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.