Filmde Uma Thurman’ın canlandırdığı Gelin karakterinin, The Crazy 88 çetesiyle karşı karşıya geldiği ve sinema tarihine kazınan sahne bu restoranda çekildi. O günden bu yana Gonpachi, hem sinemaseverlerin uğrak noktası hem de Tokyo ziyaretlerinin vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi.
Gurmelerin yeni gözdesi: Tokyo’daki “Kill Bill Restoranı” Türk turist akınına uğruyor
Tokyo’nun merkezinde yer alan Gonpachi Nishi-Azabu, yalnızca bir restoran değil; aynı zamanda sinema tarihine damga vuran bir mekân. Dünya genelinde daha çok “Kill Bill restoranı” olarak bilinen bu mekân, 2003 yapımı Kill Bill: Volume 1 filmindeki unutulmaz dövüş sahnesine ev sahipliği yaptı.Derleyen: Hande Karacan
RESTORANIN GEÇMİŞİ YALNIZCA BEYAZPERDEYLE SINIRLI DEĞİL
Restoranın geçmişi yalnızca beyazperdeyle sınırlı değil. Mekân, eski ABD Başkanı George W. Bush ile eski Japonya Başbakanı Junichiro Koizumi arasında gerçekleşen özel bir görüşmeye de ev sahipliği yaptı.
Diplomatik buluşmaların adresi olsa da, Gonpachi dünya genelinde hâlâ en çok “Kill Bill restoranı” kimliğiyle tanınıyor.
Son yıllarda restoranın dikkat çeken misafir profillerinden biri ise Türk turistler. Mekânın müdürü Mario adıyla bilinen Cevat, artan ilgiden memnun. Fas asıllı olan ve ismini “kolay telaffuz edilsin” diye değiştirdiğini söyleyen Cevat, özellikle film atmosferini yerinde deneyimlemek isteyen Türk ziyaretçilerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor.
“Türk gurmeleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazlasını bekliyoruz” sözleriyle Türkiye’den gelen konuklara özel bir mesaj gönderiyor.
Cevat ayrıca Tokyo’daki Müslüman topluluk için önemli bir merkez olan Tokyo Camii hakkında da Türkiye’ye teşekkür ediyor. Şibuya’da bulunan caminin, başkentte yaşayan Müslümanlar için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguluyor.
Bugün Gonpachi Nishi-Azabu, bir yandan geleneksel Japon mutfağını modern sunumlarla misafirlerine sunarken, diğer yandan sinema tarihine dokunmak isteyen ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor. Tokyo’nun kalbinde yer alan bu ikonik mekân, hem lezzet hem de kültürel hafıza açısından şehrin en özel adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.