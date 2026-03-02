Gurmelerin yeni gözdesi: Tokyo’daki “Kill Bill Restoranı” Türk turist akınına uğruyor

“Türk gurmeleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazlasını bekliyoruz” sözleriyle Türkiye’den gelen konuklara özel bir mesaj gönderiyor.

Cevat ayrıca Tokyo’daki Müslüman topluluk için önemli bir merkez olan Tokyo Camii hakkında da Türkiye’ye teşekkür ediyor. Şibuya’da bulunan caminin, başkentte yaşayan Müslümanlar için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguluyor.