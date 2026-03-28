Kabine değişikliği sonrası adalet bakanlığına gelen Akın Gürlek sonrası yargıda yeni dönem başladı. HSK seçimleri sonrası iktidara yakınlığıyla bilinen eski AKP milletvekili Şamil Tayyar katıldığı programda yürütülen soruşturmalar ve yargı süreçlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, özellikle soruşturmaların İstanbul merkezli yürütülmesine değinerek sistemin işleyişine yönelik eleştiriler getirdi.

Tayyar, bazı yerel yapılarda zamanla oluşan ilişkilerin soruşturmaların sağlıklı yürütülmesini zorlaştırabileceğini ifade ederek, bu nedenle farklı illerde başsavcı değişikliklerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

'ARALARINDA BİR HUKUK GELİŞİYOR'

Yerel yapılardaki ilişkilerin soruşturmalara etkisine dikkat çeken Tayyar, sistemde sorun olduğunu belirterek, "Şimdi demek ki şöyle bir sıkıntı var: Küçük yerlerden… Belediyeler oradaki idarecilerle, yani mülki amirler olsun, emniyet görevlileri olsun, ne bileyim hakim savcı vesaire falan… ya zaman içerisinde herhalde bir yakınlık, bir hukuk geliştiriyorlar ve bir süre sonra birbirlerine alışmaya başlıyorlar. Bir sanki “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışıyla bir aile hukuku gibi…"

'AKIN GÜRLEK MUHTEMELEN BİR HAZIRLIĞA VARDI'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in muhtemel bir hazırlığı olabileceğini dile getiren Tayyar, Türkiye'de çok sayıda başsavcılığın değişime hazırlanma ihtimalinin yüksek olabileceğini ifade etti. Tayyar,

"Akın Gürlek muhtemelen bir hazırlığa vardı, bunu bilmiyorum. Hani geçtiğimiz gündeki sohbette geçmedi.

Kişisel kanaatimi ifade ediyorum: Yani Türkiye genelinde çok sayıda başsavcılık değişimine hazırlanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani birçok ilde ve ilçede sanki bir atalet durumu var ve şehrin diğer yöneticileriyle bütünleşik bir durum söz konusu.

Oralardaki iddiaların üzerine sanki örtülüyormuş ya da iddiaların üzerine gidilmiyormuş gibi bir hal söz konusu.

Dolayısıyla ben birçok yerde de bu bağlamda başsavcı değişikliğinin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunların tamamının İstanbul üzerinden yürütülebilmesi bir yere kadar. Artık bütün ilçe ve illerdeki başsavcılıktan kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri ve iddiaları daha titizlikle sürdürmeleri gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.