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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Gürgentepe İlçe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıklarını açıkladı. Coşkun, siyasi çalışmalarını Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

Meclis Üyeleriyle Birlikte Karar Aldı

Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarıyla birlikte yeni bir siyasi yolculuğa çıktıklarını belirten Coşkun, Gürgentepe'ye hizmet etme sorumluluğunu aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

"BÜYÜK BİR HÜZÜNLE AYRILIYORUZ"

Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönemin yaşandığını belirten Cemil Coşkun, uzun yıllar üyesi olmaktan onur duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyeleriyle birlikte büyük bir hüzünle ayrıldıklarını söyledi. Yeni bir heyecan ve büyük bir umutla yollarına devam edeceklerini belirten Coşkun, bugüne kadar kendilerine destek veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

YENİ PARTİ'DE SİYASET YAPACAK

Açıklamasında siyasi çalışmalarını bundan sonra Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyuran Cemil Coşkun, tüm güçleriyle Gürgentepe'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Coşkun, açıklamasını "Yolumuz açık olsun." sözleriyle tamamladı.