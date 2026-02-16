Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu, Ankara’da toplandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantı, Başkan Taha Akgül başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya asbaşkanlar Arslan Narin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İ. Gürol Güzey, Murat Şahin, İbrahim Demirtürkoğlu ve Abdullah Şanlı ile Genel Sekreter Erol Cesur katıldı.

TAKVİM VE HAZIRLIK SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Görüşmede ulusal ve uluslararası organizasyon takvimi, milli takımların hazırlık süreçleri ve altyapı projeleri değerlendirildi.

Türk güreşinde sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda antrenman merkezlerinin geliştirilmesi, genç sporcuların uluslararası tecrübesinin artırılması ve kulüplerle iş birliğinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

ORTAK HEDEF: DAHA GÜÇLÜ TEMSİL

Yönetim kurulu, 2026 sezonunda uluslararası platformda daha güçlü bir temsil sağlanması, sporcu gelişim programlarının yaygınlaştırılması ve organizasyon kalitesinin artırılması yönünde ortak kararlar aldı.