TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP'li Ömer Fethi Gürer çiftçilerin sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. Haymana'da çiftçilerle buluşan ve onların sorunlarını dile getiren Gürer, tarımda girdi maliyetlerinin artışının sistem üzeirnde yarattığı etkiye değindi.

Ömer Fethi Gürer'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"18 MİLYON TONLUK ÜRÜN KAYBI VAR"

Tarımda sorun var. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin tarımda alarm veren bir tablo oluştu.1980 yılına göre neredeyse 5 milyon hektardan fazla tarım arazimiz ortadan kalktı. Çiftçi sayımız her geçen yıl azalıyor. ÇKS’ye kayıtlı yaklaşık 2 milyon 300 bin çiftçimiz var. 2025 yılında tahıl, bitkisel üretim ve bahçe ürünleri başta olmak üzere toplamda bir önceki yıllara kıyasla yaklaşık 18 milyon tonluk ürün kaybı var.

"ÜRETEN VE TÜKETENİN DEĞİL ARACILARIN CEBİ DOLUYOR"

Üreten, girdi maliyetlerinden para kazanamıyorum diye dert yanıyor ve bu işi bırakıyor. Raftaki ürünün fiyatı artınca da vatandaşın cebindeki para o ürünü almaya yetmiyor. yani üreten kazanamıyor, tüketen alamıyor. Üretenle tüketen mağdurken, aracılar ve ithalatçılar büyük paralar kazanıyor. Ette, sütte üreten de kazanamıyor; tüketen de pahalı ürün alıyor ama aracılık yapanın cebi doluyor

“SİSTEM KÖKTEN DEĞİŞMELİ"

Üreticinin girdi maliyetlerini makul bir kârla karşılayabileceği, yaşamını sürdürebileceği ve çiftçi refahının sağlanacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Ziraat Bankası, çiftçide BAĞ-KUR prim borcum var diye kredi vermiyor. Oysa bu banka çiftçilerin bankası konumuna getirilmelidir

"ÇİFTÇİNİN BORÇLARI ÖTELENMELİ”

Çiftçiler borçlarını ödeyemiyor, kapıda icra var. Bunun için çiftçi borçları ötelenmeli, yeni kredi desteği sağlanmalı ve icralar durdurulmalıdır

Kanun tekliflerimiz TBMM’de bir an önce görüşülerek yasalaşmalı ve çiftçi bir nebze olsun nefes almalıdır. TARSİM sigortası yeniden yapılandırılmalı, çiftçinin ve üreticinin olumsuz koşullarda uğradığı zararları gerçekten sahiplenecek bir sigorta anlayışı geliştirilmelidir.