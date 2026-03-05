

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve beraberindeki heyet, Vali Muammer Erol’u makamında ziyaret etti.

Vali Muammer Erol tarafından Valilik girişinde karşılanan Büyükelçi Archil Kalandia, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbette bulunan Vali Erol, son yıllarda doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve turizm potansiyeli her geçen gün artan Ordu ilimiz ile ilgili bilgiler vererek, “Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve beraberindeki heyeti Valiliğimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ve beraberindeki heyet iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk bağlarını güçlendirmek için ziyarette bulunduklarını söyleyerek, yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla Vali Muammer Erol’a teşekkür etti.