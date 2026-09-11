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Kaynak: Haber Merkezi



Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



Gürcistan’ın Batum şehrinden havalanan tek motorlu bir eğitim uçağı, Rize-Artvin Havalimanı yakınlarında motor arızası yapması üzerine denize acil iniş gerçekleştirdi. Olayın ardından hızlıca harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, uçaktaki iki kişiyi bitkin ancak sağ salim denizden çıkardı.

​KULEYLE İRTİBAT SONRASI ZORUNLU İNİŞ

​Elde edilen bilgilere göre, Gürcistan’dan kalkan eğitim uçağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor arızası meydana geldi. Pilotlar, acil durum bildiriminde bulunarak Rize-Artvin Havalimanı Kontrol Kulesi ile irtibata geçti ve acil iniş izni istedi. Ancak uçağın piste ulaşamayacağının anlaşılması üzerine pilotlar, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta uçağı denize indirmek zorunda kaldı.

​SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

​İhbarın hemen ardından Rize-Pazar Kaymakamlığı koordinesinde Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Denize zorunlu iniş yapan Belçika uyruklu pilotlar VLASSELAER WERNER ve CHRISTIAN PEIFFER, kısa sürede ulaşılarak güvenli bir şekilde kurtarıldı.

​Kıyıya çıkarılan pilotların yapılan ilk tıbbi kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.