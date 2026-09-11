Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ
Gürcistan’ın Batum şehrinden havalanan tek motorlu bir eğitim uçağı, Rize-Artvin Havalimanı yakınlarında motor arızası yapması üzerine denize acil iniş gerçekleştirdi. Olayın ardından hızlıca harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, uçaktaki iki kişiyi bitkin ancak sağ salim denizden çıkardı.
KULEYLE İRTİBAT SONRASI ZORUNLU İNİŞ
Elde edilen bilgilere göre, Gürcistan’dan kalkan eğitim uçağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor arızası meydana geldi. Pilotlar, acil durum bildiriminde bulunarak Rize-Artvin Havalimanı Kontrol Kulesi ile irtibata geçti ve acil iniş izni istedi. Ancak uçağın piste ulaşamayacağının anlaşılması üzerine pilotlar, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta uçağı denize indirmek zorunda kaldı.
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE
İhbarın hemen ardından Rize-Pazar Kaymakamlığı koordinesinde Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Denize zorunlu iniş yapan Belçika uyruklu pilotlar VLASSELAER WERNER ve CHRISTIAN PEIFFER, kısa sürede ulaşılarak güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan pilotların yapılan ilk tıbbi kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.