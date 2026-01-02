Aralıksız yağan kar Gürcistan’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ünlü isimler havalimanında mahsur kaldı. O anları ünlü sunucu Ece Erken sosyal medya hesabından paylaştı.
HAVA ŞARTLARI YÜZÜNDEN UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Hava şartları nedeniyle uçuşlar iptal edilince İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe ve oryantal Didem'in havalimanında mahsur kaldı. Havalimanından görüntüleri '2026'da ilk günüm' notuyla yayınlayan Ece Erken uzun süren bekleyişin ardından uçağın kalktığını paylaştı.
Erken'in havalimanından paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.