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Kaynak: Haber Merkezi

Gürcistan Parlamentosu'nun bahar oturumu kapanış genel kurulunda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında "kukla başbakan" tartışması yüzünden büyük bir arbede meydana geldi. Aralarında Olimpiyat şampiyonu halterci Lasha Talakhadze'nin de bulunduğu 20'den fazla iktidar vekili muhalif isimlere yumruklarla saldırdı.

"KİŞİSEL ROLÜNÜZ BU MU?" SORUSU FİTİLİ ATEŞLEDİ

Gürcistan Parlamentosu, Başbakan Irakli Kobakhidze’nin senelik hükümet raporunu sunduğu esnada tarihinin en kaotik oturumlarından birine sahne oldu.

Soru-cevap bölümünde kürsüye çıkan muhalefetteki "Gürcistan İçin" partisi milletvekili Giorgi Sharashidze, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in nisan ayındaki Tiflis ziyaretine değinerek Başbakan Kobakhidze’yi doğrudan hedef aldı.

Ziyaret esnasında iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin kurucusu ve Onursal Başkanı Bidzina Ivanishvili ile Aliyev'in görüşmesini hatırlatan Sharashidze, Başbakan Kobakhidze’nin arka planda ikilinin peşinden gittiği ve "gölge lider" Ivanishvili'nin gölgesinde kaldığı görüntüleri eleştirdi.

Gürcistan İçin Partisi, parlamentoda temsil edilen tek muhalefet partisi konumunda bulunuyor. Diğer muhalefet partileri ise 2024 parlamento seçimlerini boykot ederek meclise girmemişti

Gürcistan İçin Partisi, parlamentoda temsil edilen tek muhalefet partisi konumunda bulunuyor. Diğer muhalefet partileri ise 2024 parlamento seçimlerini boykot ederek meclise girmemişti.

Sharashidze'nin kürsüden, "Cumhurbaşkanı Aliyev ülkedeyken tüm halk o görüntüleri izledi. Sizin orada bir köşede nasıl süs gibi durduğunuz, bu hükümetteki gerçek ve ezik rolünüzü doğrudan ortaya koyuyor. Bize bunu açıklayın, Gürcistan çok başbakan gördü ama hiçbiri bu konumda olmadı" demesiyle salonda tansiyon anında fırladı.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI MUHALEFETİ LİNÇ ETTİ

Muhalif vekilin kürsüden "Utanmazlığınızı ve kabalığınızı başka yere götürün" diyerek iktidar sıralarına seslenmesinin ardından, Gürcü Rüyası vekilleri toplu halde kürsüye hücum etti. Parlamento TV yayınının acilen kesildiği o anlarda, 20'den fazla iktidar milletvekili "Gürcistan İçin" partisinin milletvekillerini çembere alarak yumruklamaya başladı.

Kavganın kameralara yansıyan anlarında 3 kez Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni efsanevi halterci Lasha Talakhadze ile serbest stil güreşte Olimpiyat altın madalyası sahibi ve 3 kez dünya şampiyonu olan Geno Petriashvili, muhalif vekilleri yumruklarken görüntülendi. Kadın milletvekillerinin de dahil olduğu arbede dakikalarca sürerken, Başbakan Kobakhidze ve kabine üyeleri olayı uzak koltuklarından soğukkanlılıkla izledi.

Güvenlik güçleri muhalif isimleri salondan yaka paça dışarı çıkarırken, yaralanan vekiller için parlamentoya acil ambulans ekipleri sevk edildi.

KAVGANIN ARDINDAN EN ÇOK SORULAN SORU: HALTERCİ NEDEN MECLİS'TEYDİ?

Yaşanan olay, arbedeye karışan isimler nedeniyle uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Yumruklaşan milletvekilleri arasında yer alan Lasha Talakhadze ve Geno Petriashvili, Gürcistan'ın olimpiyat tarihinin en başarılı sporcuları arasında gösteriliyor ve iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi saflarında milletvekili olarak görev yapıyor.