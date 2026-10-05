Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir kişinin, eşyalarının muayenesi sırasında gümrük muhafaza memurlarını bıçakla tehdit ettiğini ve çıkan arbede sonrası etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, 3 Ekim 2026’da Gürbulak Gümrük Sahası Giriş Yolcu Salonu muayene alanında yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 Ekim 2026 tarihinde, İran’dan ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası Giriş Yolcu Salonu muayene alanına gelen bir şahsın, eşyalarının muayenesi sırasında, elinde bulunan bıçakla görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiği ve akabinde arbede çıkardığı tespit edilmiştir.

Olay üzerine ilgili birimlerimizce derhal müdahalede bulunularak, şahıs ve söz konusu bıçak muhafaza altına alınmıştır. Konu hakkında Ağrı-Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, Savcılık Makamının talimatı doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında, Gümrükler Muhafaza Müdürlüğümüzce adli tahkikat başlatılmıştır. Olayla ilgili tahkikat işlemleri Ticaret Bakanlığımız birimlerince sürdürülmektedir."