Kaynak: DHA

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye doğru çıktıkları yolda genel olarak tercih ettikleri Edirne’deki sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor.

Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşuyor. Ana vatan hasretiyle Avrupa’nın farklı ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin en yoğun kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar 12 bin 37 araçla 1 milyon 130 bin yolcu girişi oldu. Sınır kapısından günlük ortalama 47 bin 116 yolcu giriş yaptı.

‘ANA VATANA VARMAK ÇOK GÜZEL’

Hollanda’dan gelip Aksaray’a giden Sadullah Kılıç, Türkiye’ye ulaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyerek, “Yollar çok kalabalıktı ama çok şükür sağ salim geldik. Ana vatana varmak çok güzel bir duygu. Sonuçta burası bizim memleketimiz. Tatilimizi yapıp geri dönüş yapacağız. Aksaray’a gideceğiz ailemizi görmeye, sonrasında biraz deniz kenarına gideceğiz" dedi.

‘İLK KEZ BU KADAR KALABALIK OLDU’

Belçika’dan gelip Trabzon’a giden Hakan Gün, yurtdışında Türkiye’yi her zaman özlediklerini belirterek, “Yoğundu yollar, çok kalabalıktı. Her sene geliyorum, ilk kez bu kadar kalabalık oldu. 36 saatte geldiğim yolu bu yıl 48 saatte geldim. Tatil planımız bu sene yoğun. Hem Trabzon’a, hem Kocaeli’ye gideceğiz. 3 hafta kalacağız kısmetse. Memleketimizi gerçekten çok özlüyoruz. Ama yapacak bir şey yok, geçim dünyası" diye konuştu.

‘TÜRKİYE ÇOK DAHA GÜZEL’

Ailesiyle Belçika’dan gelen Ecrin Gün ise “Yolculuk çok güzeldi, 2 gün sürdü. Bu yıl Almanya çok kalabalıktı. Çok şükür Türkiye’ye ulaştık. Memlekete gideceğiz. Önce İzmit’e, ardından memleketimiz Trabzon’a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Ebrar Gün (8) de “Yolculuk çok güzeldi, Türkiye’yi çok özledim. Türkiye çok daha güzel. Tatilde kuzenimle oynayacağım, onu çok özledim" dedi.