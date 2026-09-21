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Artvin / Melike Çiçek-Nurbay Usta / Yeniçağ



Bursa İnegöl Kaymakamlığı görevinden İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı görevine atanan, Artvin’in yetiştirdiği değerli bürokratlardan Eren Arslan’a hemşehrilerinden anlamlı ziyaret.

Artvin Kafkas Batum ve Ahıska Konfederasyonu (ARTKAFKON) Genel Başkanı Av. Gökhan Atılgan ile başkan yardımcıları Şahin Altun, Abdullah Gündüz ve Ali İhsan Kılıç, Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, İstanbul’da yaşayan Artvinli hemşehrilerin birlik ve beraberliği, memleketle kurulan gönül bağının güçlendirilmesi, Kafkas, Batum ve Ahıska kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

“GURBETTE MEMLEKETİMİN İNSANLARINI GÖRMEK BİZİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK”

Ataşehir Kaymakamı Eren Arslan, ARTKAFKON yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hemşehrileriyle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Arslan, “İstanbul gibi büyük bir şehirde memleketimizin insanlarını, hemşehri derneklerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek bizlere güç veriyor. İnsan nerede görev yaparsa yapsın, doğduğu, büyüdüğü topraklarla ve o toprakların insanlarıyla olan gönül bağını hiçbir zaman kaybetmiyor. Artvinimizin Kafkas, Batum ve Ahıska kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

ARTKAFKON’un yürüttüğü çalışmaları önemsediklerini belirten Arslan, “Hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaların, memleketimizle olan bağlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Görev yaptığımız her yerde vatandaşlarımızın yanında olmak, onların gönlüne dokunmak ve güzel hizmetlere vesile olmak bizim en önemli görevimizdir. Nazik ziyaretleri ve güzel temennileri için ARTKAFKON yönetimine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ATILGAN: “DEĞERLİ HEMŞEHRİMİZİ BÖYLE GÖREVLERDE GÖRMEK GURUR VERİYOR”

ARTKAFKON Genel Başkanı Av. Gökhan Atılgan ise ziyarette yaptığı değerlendirmede, Eren Arslan’ın önemli bir göreve atanmasından duydukları gururu dile getirdi.

Atılgan, “Gurbette memleketimizin sıcaklığını hissettiğimiz bu verimli buluşmada; konfederasyonumuzun yürüttüğü çalışmalar, Kafkas, Batum ve Ahıska kültürünü yaşatmaya yönelik projelerimiz ile geleceğe dönük faaliyetlerimiz üzerine keyifli bir istişare gerçekleştirdik. Değerli hemşehrimizi böyle önemli görevlerde görmek bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Sayın Kaymakamımıza gösterdiği içten misafirperverlik, cana yakın ilgi ve nazik ev sahipliği için ARTKAFKON ailesi olarak yürekten teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz.” dedi.

ŞAHİN ALTUN: “MEMLEKET SEVGİSİ SINIR TANIMIYOR”

ARTKAFKON Başkan Yardımcısı Şahin Altun, hemşehriler arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Bizler gurbette yaşasak da gönlümüz her zaman Artvin’de. Hemşehrilerimizin başarıları hepimizin ortak gururudur. Eren Arslan gibi değerli bir hemşehrimizin İstanbul’da önemli bir görev üstlenmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bu ziyaretle hem hayırlı olsun dileklerimizi iletmek hem de memleket adına yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunmak istedik.” diye konuştu.

ABDULLAH GÜNDÜZ: “KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEK NESİLLERE TAŞIMALIYIZ”

ARTKAFKON Başkan Yardımcısı Abdullah Gündüz ise kültürel değerlere vurgu yaptı.

Gündüz, “Kafkas, Batum ve Ahıska kültürümüz bizim en önemli ortak değerlerimizden. Gurbette bu değerleri yaşatmak, çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak hepimizin görevi. Bunun yolu da birlik olmaktan ve birbirimize sahip çıkmaktan geçiyor. Sayın Kaymakamımız Eren Arslan’ın yeni görevinde başarılı olacağına yürekten inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz.” dedi.

ALİ İHSAN KILIÇ: “HEMŞEHRİLERİMİZİN BAŞARISI BİZİM BAŞARIMIZDIR”

ARTKAFKON Başkan Yardımcısı Ali İhsan Kılıç da hemşehri dayanışmasının önemine dikkat çekerek, “Bizim için makamların ve görevlerin ötesinde insanımızla kurulan gönül bağı önemlidir. Eren Arslan’ın Ataşehir Kaymakamlığı görevine atanması hepimizi gururlandırdı. Kendisine hemşehrileri olarak her zaman destek olmaya, birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmaların yanında yer almaya hazırız. Başarısı, bizim de gururumuzdur.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA GÖNÜL BAĞI, MEMLEKET HASRETİ”

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda ARTKAFKON yönetimi, Kaymakam Eren Arslan’a yeni görevinde başarılar dilerken, karşılıklı olarak hemşehri dayanışmasının ve ortak kültürel değerlerin yaşatılması konusunda iş birliği mesajları verildi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.