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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Düzyayla Yaz Şenlikleri, bu yıl da binlerce vatandaşı bir araya getirerek büyük bir coşkuya sahne oldu. Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen etkinlik, gurbetteki ve sıladaki Gölköylüleri buluşturarak kültürel bağları güçlendirdi.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ordu Gölköylüler Derneği Başkanı Hayrullah Duran, Türk Halk Müziği sanatçısı Canan Başaran ve çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

"BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE GÜZELİZ"

Şenlikte bir konuşma yapan Gölköylüler Derneği Başkanı Hayrullah Duran, hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Duran, "Gölköylüler Derneği olarak, hemşehrilerimizle bir araya gelerek bu güzel şenliğe katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Kültürümüzü, dostluğumuzu ve dayanışmamızı yaşatan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz. Nice şenliklerde hep birlikte olmak dileğiyle" şeklinde konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan 16. Düzyayla Yaz Şenlikleri, sanatçı Canan Başaran’ın seslendirdiği türküler ve vatandaşların yoğun katılımıyla hafızalarda iz bırakan bir organizasyon olarak tamamlandı.