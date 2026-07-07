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Dışarıdan yalnızca neşeli ve komik biri olarak görüldüğünü söyleyen Özay, aslında disiplinli yapısıyla çevresindekileri şaşırttığını anlattı.

2020 yılında Barış Arduç ile evlenen, 2022'de ise kızları Jan Asya'yı dünyaya getiren başarılı oyuncu, program boyunca içten açıklamalarıyla gündem oldu. İnsanların kendisini çoğunlukla eğlenceli kişiliğiyle tanıdığını belirten Özay, bu algının gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

"BENİ TANIMAYANLAR SAF BİRİ OLDUĞUMU DÜŞÜNEBİLİYOR"

"Beni tanımayanlar, yaptığım komedi işleri nedeniyle saf biri olduğumu düşünebiliyor" diyen Özay, karakterine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında oldukça şeytanıyımdır. Her işin bir çözümü bulunabileceğini düşünürüm. Ancak disiplinli tarafımı gördüklerinde insanların yüzündeki şaşkınlığı fark edebiliyorum."

Anneliğin hayatındaki en büyük mutluluk olduğunu dile getiren oyuncu, kızı Jan Asya'nın neşesinin kendisine büyük gurur verdiğini söyledi. Mutlu bir çocuk yetiştirmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Özay, kızının mizah yönünün de oldukça güçlü olduğunu vurguladı.

"Kızımın kahkaha attığı her an beni çok mutlu ediyor. Çok neşeli bir çocuk ve bununla gurur duyuyorum. Onun da benim gibi komik bir karakteri var."

"SOSYALLEŞMEK BENİ ÇOK YORUYOR"

Gupse Özay, sosyal hayatına dair yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Kalabalık ortamlarda bulunmanın enerjisini tükettiğini söyleyen oyuncu, eşi Barış Arduç'a zaman zaman, "Bugün dışarı çıktık, artık üç ay evden çıkmam" diye espri yaptığını anlattı.

"Sosyalleşmek benim bütün enerjimi alıyor. Dışarı çıktığımda insanlarla sohbet etmek, dertlerini dinlemek beni gerçekten yoruyor. Herkesin anlatacak bir derdi oluyor."

"MODAYI SEVİYORUM AMA RAHATLIKTAN VAZGEÇEMEM"

Giyim tarzıyla ilgili soruya da kendine özgü mizah anlayışıyla yanıt veren Özay, günlük hayatta rahat kıyafetleri tercih ettiğini söyledi. Çoğu zaman dolabından ilk eline geçen tişört ve pantolonu giyerek evden çıktığını belirten oyuncu, özel davetlerde ise hazırlıklarını son ana bıraktığını ifade etti.

"Bazı insanlar günler öncesinden ne giyeceğini planlıyor. Ben ise çıkmama dakikalar kala dolaptan rahat bir kombin seçip hazırlanıyorum. Hatta gala öncesinde son bir saat içinde alışveriş yaptığım bile oluyor. Modayı severim, kaliteli ve şık parçalar ilgimi çeker. Kaşıkçı Elması bende olsa her gün öper, yanımdan ayırmazdım."