Barış Arduç ile evli oyuncu Gupse Özay, aldığı sürpriz kararla imajını yeniledi. Saç renginde değişikliğe giden ünlü ismin son görünümü sosyal medyada tartışma yarattı. Son dönemde “Mavi Dolunay Oteli” ve “Gupi” projeleriyle gündemde olan Özay, verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden ve Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, bu kez radikal imaj değişikliğiyle konuşuluyor.

Saç modeli ve rengi konusunda uzun süredir aynı tarzı benimseyen Özay, geçtiğimiz saatlerde cesur bir adım attı. Platin sarısı, yer yer gri tonlara uzanan yeni saç rengiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Kuaförünün sosyal medya hesabından paylaşılan yeni görünüm, kullanıcıları ikiye böldü. Kimi "Çok yakışmış" derken kimi de "Olmamış da olmuş da" yorumlarında bulundu.