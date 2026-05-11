Gupse Özay, “Deliha”, “Görümce” ve “Eltilerin Savaşı” gibi büyük ilgi gören yapımların ardından hem sinema hem de dijital platform projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Başarılı oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü çift, 2020 yılında evlenmiş, 2022’de ise kızları Jan Asya’nın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Bugüne kadar kızlarını kameralardan ve sosyal medyadan uzak tutan çift, bu kez Anneler Günü’nde farklı bir adım attı. Gupse Özay, takipçileriyle yaptığı paylaşımda tüm annelerin “anneler bayramı”nı kutlarken, minik Jan Asya’ya da ilk kez yer verdi.

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım sosyal medyada gündem olurken, takipçiler Jan Asya’nın annesine olan benzerliğine dikkat çekti. Sevimli tavırlarıyla beğeni toplayan minik Jan Asya için binlerce yorum yapıldı.