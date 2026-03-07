Savaşın hergün yeni boyutlar kazandığına dikkat çeken Türkiye’nin eski Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım, “İran, ABD ve İsrail’in hava saldırıları karşısında tahribat gördü, özellikle teknolojik olarak bu iki ülkenin hava saldırıları ile istediği gibi rekabet edemedi. İran çelişkili gibi görünse de kara harekatını bu saldırılar karşısında tercih eder görüntüde. Nedeni ise ülkenin coğrafi şartları, jeopolitik konumu ve insan kaynağına olan güveni” dedi. Yardım, İran’da PJAK’a bağlı bölücü grupların harekete geçmesi durumunda Ortadoğu bölgesinde yaşayan diğer Kürtlerin bulundukları yerde büyük baskı altında kalabileceğini ifade etti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın inişli çıkışlı sürmesinin bundan sonra da beklenen bir durum olduğunu kaydeden Ümit Yardım, “İran elbette ABD ve İsrail ile teknolojik olarak rekabet edemiyor. Bu nedenle de önemli tahribat aldılar. Alt yapısı ciddi hasar görmüş durumda. Hava operasyonunun ardından kara operasyonu gelirse, İran coğrafyasından kolay kolay giren ülkelerin hiç biri çıkamaz. Zaten İran cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Arakçi ‘bekliyoruz’ yönünde mesajlar veriyorlar. İran’a kara operasyonu yapıldığı takdirde SSCB’nin Afganistan operasyonu başta olmak üzere yakın tarihteki savaşların benzeri bir durum yaşanabilir. SSCB’nin yıkılması Afganistan ile başlamıştı” ifadelerini kullandı.

İran’da batılı güçlerin PJAK ile birlikte hareket edecek gruplar ile iç karışıklık çıkarmak istediklerinde de beklenen sonucun kısa sürede alınmasının kolay olamayacağını dile getiren Ümit Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürt grupların batılı devletlerin yanında durup, İran’da karışıklık çıkarmalarının sonuçlarından biri, öncelikle Ortadoğu coğrafyasında yaşayan Kürtleri bulundukları yerde büyük bir baskı ile karşılaşmasını doğurur. Bunun yanı sıra İran’da nüfusun yaklaşık yüzde 5’i oranında Kürt mevcut. Burada bir abartma var. Kaldı ki bu nüfusun içinde İran’ın bütünlüğü içinde yaşamak isteyen sağ duyulu kesimlerin varlığı da az değil. İran’da genel olarak muhalefetin talep ettiği özgürlük ve yaşam koşullarının iyileşmesi dışında farlı talepleri de büyük çoğunluğunun yok.”

İran dini lideri Hamaney’in öldürülmesinin İran toplumunun zihinsel kodlarına işlediğini anlatan emekli Büyükelçi Yardım, “İran, buna cevabı hemen veremez ama bir gün mutlaka verir. Bunu da unutmamak gerekir. İran itikadı itibarıyla bunu unutmaz. Bu savaşın önemli anlarından biri oldu. Zaten savaş şu anda genel olarak baktığımızda trajik dengeler üzerinde yürüyor” dedi.

ABD ve İsrail’in yeni Ortadoğu planı kapsamında İran’a yönelik adımların dışında bölgede başka adımlar attığını da ifade eden Ümit Yardım, bunlardan en dikkat çekçi olanının Lübnan’a yönelik olduğunu söyledi. Ümit Yardım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tehlikeli olan kendini batıya ve dünyaya ispat etmeye çalışan, Ortadoğu bölgesinde ben de aktörüm mesajını vermek isteyen Suriye’nin Lübnan ile ilgili eski anlayışına geri dönmesidir. Esad ve ondan önce izlenen politikalarda olduğu gibi Lübnan’ın eski Suriye toprağını olduğunu söyleyerek adım atmaları şu anda bölgede İran’a saldıran İsrail ve batılı güçlerin işine gelir. Suriye’de kurulan yeni yönetim en başından beri batıya yakın duruyor, onlara göre pozisyon alıyor. İran’a yönelik operasyonlara sessiz kaldıkları gibi, İran ile ilişkilerini de azalttılar. Esad döneminde İran’ın verdiği birtakım zararları dikkate alsak bile yeni yönetimin bu tutumu ABD ve İsrail’in, İsrail’in güvenliği başta olmak üzere kendi çıkarları doğrultusunda hayata geçirmek istedikleri yeni Ortadoğu planına yarar. Lübnan büyük tehdit ile karşı karşıya. Lübnan’ın yalnızlaşması ayrıca hedef olması bölgeyi istikrarsızlaştırır bunun sonucu da bölge ülkelerine olumsuz yansır.”