Çarşamba Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurdunda kalan gönüllü öğrenciler, anlamlı bir projeye imza attı. Çarşamba Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören 30 çocuğu ziyaret eden öğrenciler, hastane ortamının soğuk yüzünü neşeyle değiştirdi. Servis duvarlarına elleriyle çizgi film kahramanlarını resmeden gençler, hastaneyi adeta bir oyun alanına dönüştürdü.

PALYAÇOLAR VE HEDİYELERLE MORAL DEPOSU

Etkinlik kapsamında palyaço kıyafetleri giyerek çocukların arasına karışan üniversiteliler, miniklerin yüzlerini boyadı ve onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Hastane yataklarında şifa bekleyen çocuklar, bayram coşkusunu arkadaşlarıyla ve abi-ablalarıyla yaşayarak moral depoladı.

"HASTANEDE MORAL VE MOTİVASYON ŞİFA KADAR ÖNEMLİ"

Etkinliğe katılan Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, hastane ortamında motivasyonun önemine dikkat çekerek "Yatan hasta çocukların moral ve motivasyona çok ihtiyacı var. Evlerinden ve okullarından uzakta şifa bekliyorlar. Biz de bu çocukların ve ailelerin hayatına küçük bir dokunuş yapıp onlara ışık olmak istedik." dedi.

BAŞHEKİMDEN TEŞEKKÜR

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Emre Özgen de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların renkli bir ortamda tedavi görmesinin iyileşme süreçlerine olumlu yansıyacağını belirten Özgen, duyarlı davranışlarından dolayı üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

Hastane odalarında tedavi gören çocukların yüzündeki gülümseme ve boyadıkları renkli duvarlar, 23 Nisan'ın ruhunu en güzel şekilde yansıtan kareler arasında yer aldı.