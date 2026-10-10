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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 132 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 828 megavatsaatle 05.00'te oldu.

Günlük bazda dün 949 bin 988 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 559 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri konumlandı. Bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile güneş santralleri takip etti.

Türkiye, dün 7 bin 949 megavatsaat elektrik ihracatı, 651 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleşti.