Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en büyük düşüş Suudi Arabistan ve Kuveyt'te meydana geldi.

Günlük üretim Suudi Arabistan’da 958 bin varil azalarak 6 milyon 768 bin varile, Kuveyt’te 561 bin varil azalışla 600 bin varile indi.

Irak'ta günlük petrol üretimi 291 bin varil azalarak 1 milyon 389 bin varile gerilerken, İran’da üretim 211 bin varil düşüşle 2 milyon 854 bin varile düştü.

Bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Libya ve Venezuela'da ise üretimde artış yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde günlük üretim 131 bin varil artarak 2 milyon 23 bin varile yükselirken, Libya'da günlük üretim 55 bin varil artışla 1 milyon 307 bin varile ulaştı. Venezuela’da ise günlük üretim 46 bin varil artarak 1 milyon 31 bin varile geldi.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, nisanda önceki aya göre 1 milyon 727 bin varil azalarak 18 milyon 983 bin varile düştü.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi de aynı dönemde 1 milyon 740 bin varil azalarak 33 milyon 190 bin varil olarak kaydedildi.