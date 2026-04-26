Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 376 megavatsaat olarak açıklandı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 244 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 808 megavatsaatle 05.00'te yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 387 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 397 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.