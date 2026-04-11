Türkiye'de enerji arz ve talebi arasındaki denge korunmaya devam ediyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından paylaşılan son verilere göre, dün ülke genelinde toplam 986 bin 432 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim miktarı 982 bin 152 megavatsaat seviyesinde kaldı.

Günün en yoğun ve en sakin saatleri incelendiğinde; talebin zirve yaptığı anın saat 11.00 (46 bin 4 megavatsaat), enerji ihtiyacının en düşük olduğu anın ise sabaha karşı 05.00 (33 bin 75 megavatsaat) olduğu görüldü.

ÜRETİM KAYNAKLARINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ DAMGASI

Türkiye’nin dünkü elektrik üretim tablosunda yerli ve yenilenebilir kaynakların ağırlığı dikkat çekti. Üretim kalemlerinde aslan payını alan kaynaklar şu şekilde sıralandı:

Barajlı Hidroelektrik Santralleri: %32,5

Akarsu Santralleri: %12,5

Güneş Enerjisi Santralleri: %11,8

Bu verilerle birlikte, toplam üretimin yarısından fazlasının sadece su ve güneşten elde edildiği kayıtlara geçti.

ENERJİ TİCARETİNDE İHRACAT ÖNDE

Dış ticaret ayağında ise Türkiye dün sınır ötesine 6 bin 672 megavatsaat elektrik satışı gerçekleştirirken, komşu ülkelerden yapılan ithalat 2 bin 415 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye, dün enerji ticaretinde net ihracatçı konumunda yer aldı.