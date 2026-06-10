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Saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 75 megavatsaatle saat 15.00’te gerçekleşirken, en düşük tüketim 33 bin 39 megavatsaatle sabah 06.00’da görüldü.

Elektrik üretiminde kaynaklara bakıldığında, ilk sırada yüzde 25,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,3 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

Öte yandan Türkiye, elektrik ticaretinde de aktif bir gün geçirdi. Dün toplam 10 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı yapılırken, 3 bin 716 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.

Veriler, Türkiye’nin enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların güçlü payını koruduğunu ve elektrik dengesinde ihracatın öne çıktığını ortaya koydu.