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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 190 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 290 megavatsaatle 06.00'da oldu.

Günlük bazda dün 958 bin 321 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 364 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile güneş santralleri ve yüzde 13,6 ile doğal gaz santralleri takip etti.

Türkiye dün 24 bin 128 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 213 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.