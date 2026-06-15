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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin açıkladığı verilere göre, gün içinde en yüksek elektrik kullanımı saat 22.00'de 38 bin 841 megavatsaate ulaştı. En düşük tüketim ise sabah 07.00'de 29 bin 582 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Elektrik üretim kaynakları incelendiğinde, yüzde 27,8'lik payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Güneş enerjisi santralleri yüzde 17,3 ile ikinci sırada bulunurken, linyit yakıtlı santraller yüzde 12,3'lük payla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Türkiye, dün elektrik ticaretinde net ihracatçı konumunda oldu. Gün boyunca 8 bin 315 megavatsaat elektrik ihraç edilirken, 3 bin 517 megavatsaat elektrik ithal edildi.