Kaynak: ANKA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikamet eden Mehmet ve Mihriban Alasırt çifti, ekonomik zorluklar nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Düzenli bir işi olmadığını vurgulayan aile, günlük yevmiye ile geçinmeye çalıştıklarını ancak bu gelirin hane masraflarına yetmediğini belirtti.

"SABİT BİR İŞİM YOK, BORÇLARI ÖDEYEMİYORUM"

Günlük iş buldukça tarlada veya bahçede çalıştığını ifade eden Mehmet Alasırt, kazandığı ücretin hane giderlerini karşılamada yetersiz kaldığını söyledi. İş imkanlarının kısıtlı olmasından şikayet eden Alasırt, borçlar nedeniyle elektriklerinin kesildiğini ve evde tüp dahi bulunmadığını belirterek çocuklarının ihtiyaçlarını temin edemediğini dile getirdi.

Alasırt, "İş olursa gidiyorum, iş olmazsa gitmiyorum. Tarlaya, bahçeye falan gidiyorum. Yevmiye 1000 lira alıyorum, o da yetmiyor, yetiştiremiyoruz. Elektriği falan kestiler, karanlıktayız. Tüp yok. İş arıyorum, bulamıyorum. Sabit bir işim yok. Tarlaya, bahçeye gidiyorum. Çocuklarımın ihtiyacını karşılayamıyorum" dedi.

TEMEL İHTİYAÇLAR VE EV KİRASI KARŞILANAMIYOR

Biri epilepsi hastası olmak üzere üç çocuk annesi olan Mihriban Alasırt ise evdeki durumun kritik seviyede olduğunu kaydetti. Devlet desteğinin yetersiz kaldığını vurgulayan Alasırt; kira, çocuk bezi, mama ve temizlik malzemesi gibi en temel gereksinimleri dahi alamadıklarını aktardı. Mihriban Alasırt, "Eşimin işi yok, kiram geldi ama veremiyorum. Çocuklarımın ihtiyacı var, bez falan, mama alamıyorum. Temizlik malzemesi alamıyorum. Çocukları banyo yaptıramıyorum, şampuanları yok. Elektriğimi kestiler, karanlıkta oturuyorum. Tüpüm bitti, boş. Buzdolabım boş. Eşimin şu an bir işi gücü yok, sabit bir işi yok, çalışamıyor. İş bulursa gidiyor, o da 1000 lira, yetmiyor. Zor durumdayız" diye konuştu.

Mutfak masraflarını karşılayamadıklarını ve imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten aile, yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyor.