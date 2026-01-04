Van'da düşen çığlar ve olası riskler nedeniyle 5 gündür kapalı olan Van-Çatak kara yolu, tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda sadece acil öncelikli araçların geçişlerine izin veriliyor. Diğer araçlar ise polis ve jandarma kontrol noktalarında bekletiliyor.

Van yönünden gelen araçlar ilçeye 20 kilometre mesafedeki Görentaş Jandarma Kontrol noktasında, Çatak'tan gelen araçlar ise ilçe girişinde polis ve jandarma noktalarında bekletilip geçişlerine izin verilmiyor. Yetkililer, kara yolunun tamamının açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.