Burdur’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Olay, Bahçelievler Mahallesi Kışla Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir Ali Ongun’dan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren yakınları, Ongun’un hareketsiz halde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ali Ongun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmazken, Ongun’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.