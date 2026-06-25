Kaynak: İHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 18 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Veli Ak bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinden 18 Haziran günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 42 yaşındaki Veli Ak'tan sevindirici haber geldi. Ailesi tarafından ilgili mercilere kayıp başvurusunun yanı sıra sokak sokak aranan Veli Ak, kendi imkanlarıyla evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Veli Ak'ın evine dönmesiyle ailesi de rahat bir nefes aldı.