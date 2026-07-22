Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı kaldırıma geçmeye çalışan yaşlı adam, cadde üzerinde park etmek için geri geri giden 34 LAJ 858 plakalı servis aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis, ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonrası adamın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Servis aracı çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.