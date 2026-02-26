İstanbul’un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesinde bir sokakta saat 08.00 sıralarında 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Tuğrul T. okula gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. 10 yaşındaki çocuğun rögarın üstünde bulunan tahta kağıdının camlı bölümüne basıp düştüğü ortaya çıktı.

HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

Yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Halat yardımıyla yaralı çocuk düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 4'üncü sınıf öğrencisi çocuk ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolundan ve başından yaralandığı öğrenilen çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAHTA KAPI KIRILINCA RÖGARA DÜŞMÜŞ

Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri olayın olduğu kuyunun etrafına güvenlik şeridi çekerken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanığı Cuma Işık, "Bu binada yıkım var bugün dün çerçeveleri söktüler. Hatta kepçe gelecekti akşam yer bulunamadı. Hurdacılar rögar kapağını çalmışlar; üzerine tahta kapı koymuşlar. Bir çocuk da yoldan geçerken üzerine basıyor. Kırılınca rögara düşüyor. Ambulans polis geldi. Muhtemelen kolunca, bacağında kırık olabilir. Çocuk ambulansla hastaneye götürüldü. Çocuğun ciddi bir şeyi yok korkmuştu biraz. Yanında bir kız ve annesi vardı polis gerekli tedbirler aldı." diye konuştu.