İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Güneysınır İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde hijyen ve ürün güvenliği ön planda tutuldu.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından, ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çalışmaların, halk sağlığının korunması amacıyla planlı ve düzenli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde birçok başlık titizlikle incelendi.

HİJYEN VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Gerçekleştirilen kontrollerde özellikle;

İşletmelerin hijyen koşulları

Ürün ve malzemelerin saklama şartları

Son kullanma tarihleri

Satış ve sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu

detaylı şekilde denetlendi. Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması adına hiçbir detaya taviz verilmediğini vurguladı.

VATANDAŞA ÇAĞRI: ALO 174

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların da denetim sürecine katkı sağlayabileceğine dikkat çekildi.

Toplu tüketim yerleri ve alışveriş noktalarında karşılaşılan olumsuzlukların, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirilebileceği hatırlatıldı.

Yapılan denetimlerin ardından, ilçede gıda güvenliğine yönelik kontrollerin artarak devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini belirtiyor.