Avrupa Birliği’nin 2035 yılı içten yanmalı araç yasağı planları tartışılmaya devam ederken, Güneydoğu Asya ülkesi Laos radikal bir adıma imza attı. Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yeni benzinli ve dizel araçların ülkeye ithalatını geçici olarak askıya aldı. Yıl sonuna kadar geçerli olması planlanan bu kısıtlama ile fosil yakıtlı araç girişinin sınırlandırılması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA VERGİ MUAFİYETİ VE FİYAT KONTROLÜ

Ülkedeki toplam araç filosunda elektrikli araçların payını 2030 yılına kadar yüzde 30'un üzerine çıkarmayı hedefleyen Laos hükümeti, ithalat kısıtlamasının yanı sıra teşvik mekanizmalarını da devreye soktu. Fiyatı 50 bin doların altında olan tamamen elektrikli araçlar tüketim vergisinden muaf tutulacak. İthalat kısıtlamasının piyasada fahiş fiyat artışlarına yol açmasını engellemek amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; nakliye, gümrük ve kâr marjlarını dikkate alan standart bir fiyatlandırma sistemi uygulayacak. Haksız fiyat artışı yapan şirketlere ise yaptırım uygulanacak.

PETROL İTHALATINI AZALTMAK VE DÖVİZİ ÜLKEDE TUTMAK HEDEFLENİYOR

Zengin hidroelektrik kaynaklarına sahip olmasına rağmen petrol ürünlerinde tamamen dışa bağımlı olan Laos, bu hamleyle benzin ve dizel talebini düşürerek fosil yakıt ithalatına harcanan dövizi ülke içinde tutmayı amaçlıyor. Geçiş sürecini desteklemek adına özel sektöre arazi ve teknik destek sağlanarak şarj altyapısı genişletilecek. Ayrıca araç ticaretindeki finansal işlemlerin bankacılık sistemi üzerinden şeffaf şekilde yürütülmesi denetlenecek. Uygulamanın başarısı ise şarj istasyonlarının zamanında kurulmasına ve elektrikli araç tedariğinin yeterli düzeyde kalmasına bağlı olacak.