Türk savunma sanayisi, Bay Galata ve Kraken Marine ortaklığı ile Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye 2 adet zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botu ihracatı yapacak.

Bu şekilde Türk gemi inşa sektörü Güneydoğu Asya'daki bir ülkeye bu sınıftaki ilk deniz platformu ihracatını gerçekleştirmiş olacak.

Geleneksel olarak Avrupa veya ABD menşeli botların hakim olduğu Güneydoğu Asya pazarında, Türk botlarının "yüksek performans/maliyet" oranıyla yer bulması, bölgedeki farklı ülkelerinde dikkatini çekeceği öngörülüyor.

BOTLARIN ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Botların özellikleri ise dikkat çekiyor. Zırhlı ve silahlı çok amaçlı devriye botları, bölge ülkelerinin deniz güvenliği ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli etken oluyor. Deniz haydutluğu, kaçakçılık ve yasa dışı balıkçılık gibi sorunlar karşısında çok amaçlı devriye botları, yüksek manevra kabiliyetleri ve süratleriyle hızlı müdahale olanağı sağlıyor.

Botların zırhlı olması, personelin dar kanallarda veya nehir ağızlarında yapılacak operasyonlarda ateş altında korunduruyor. Silahlı sistemleri ile bot, sadece bir gözlem aracı olmaktan çıkarıp aktif bir savunma/saldırı platform sunuyor.