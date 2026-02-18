Toprakkale ilçesinde sağanağın ardından debisi hızla artan Karaçay Deresi’nden geçmeye çalışan işçi servisi midibüsü, dere yatağında sıkışıp kaldı.
Güneyde turuncu alarmın bilançosu ağır oldu: Dereler taştı, yollar geçit vermiyor
Şiddetli sağanak ve fırtına Osmaniye, Mersin, Hatay ve Adana’yı vurdu: Midibüs dere yatağında mahsur kaldı, ağaç evin üzerine devrildi, direk otomobile düştü, dereler taştı; hasar büyükDerleyen: Mehmet Köpüklü
İhbar üzerine olay yerine belediyeye ait iş makineleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, güçlü akıntıya rağmen halatlar kullanarak aracı güvenli bölgeye çekmeyi başardı.
Servisin işçileri bıraktıktan sonra dönüş yolunda olduğu, araçta yalnızca sürücünün bulunduğu belirtildi. Ayrıca ilçe merkezinde Atatürk Caddesi’nde Toprakkale Dolmuş Garajı ile Yüksel Uluğ Stadyumu arasındaki yol, su birikintileri nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Erdemli ilçesinde fırtına nedeniyle bir ağaç müstakil evin üzerine devrildi, evde ciddi hasar oluştu. Belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Tarsus Çevreli Mahallesi’nde bir caminin minaresi fırtınada eğildi.
Egemen Mahallesi’ndeki seralar sağanak ve fırtınadan zarar gördü; işçilerin kaldığı çadırlar ve araçlar su altında kaldı. Halil Atılgan Toroslar Yörük Müzesi’nin istinat duvarı çöktü.
Anamur’da ise hortum etkili oldu; plaj işletmelerine ait malzemeler ve tarım arazileri zarar gördü. Hatay’da direk otomobilin üzerine düştü
İskenderun-Belen kara yolunda fırtına nedeniyle refüjdeki aydınlatma direği seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Aladağ ilçesinin kırsal kesimlerinde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, çevredeki tarım arazileri ve yollarda su baskınları yaşandı.
Yetkililer, bölgede devam eden sağanak ve fırtına uyarısı yaparak vatandaşları dere yataklarından ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.