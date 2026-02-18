Yeniçağ Gazetesi
BÜYÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: YARALILAR VAR
Anasayfa Gündem Güneyde turuncu alarmın bilançosu ağır oldu: Dereler taştı, yollar geçit vermiyor

Güneyde turuncu alarmın bilançosu ağır oldu: Dereler taştı, yollar geçit vermiyor

Şiddetli sağanak ve fırtına Osmaniye, Mersin, Hatay ve Adana’yı vurdu: Midibüs dere yatağında mahsur kaldı, ağaç evin üzerine devrildi, direk otomobile düştü, dereler taştı; hasar büyük

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Toprakkale ilçesinde sağanağın ardından debisi hızla artan Karaçay Deresi’nden geçmeye çalışan işçi servisi midibüsü, dere yatağında sıkışıp kaldı.

Kaynak: DHA
