Güney Sudan’ın Orta Ekvatorya Eyaleti, Jebel Iraq bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda en az 74 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan Polis Teşkilatı Sözcüsü Kwacijwok Dominic Amondoc, saldırının 28 Mart Cumartesi akşamı, yerel halkın altın çıkardığı Khor Kaltan’da gerçekleştiğini açıkladı. Amondoc, saldırının hedefinin madende çalışan siviller olduğunu belirterek, bazı kişilerin halen kayıp olduğunu söyledi.

Polis ve Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF) bölgeye sevk edilerek güvenlik ve arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga, Khor Kaltan’daki olayı “vahşi bir katliam” olarak nitelendirerek, yaşamını yitirenleri “yerel ekonominin bel kemiği” olarak tanımladı. Igga, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle can kaybının artabileceğine dikkat çekti.

Bölge, altın yataklarına erişim anlaşmazlıkları nedeniyle son aylarda benzer birçok saldırıya sahne olmuştu.