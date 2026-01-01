Milleyha Kuş Cenneti'nde gözlem yapan kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu ve arkadaşları, tekneyle denize açılarak bu nadir türe rastladı.

Abbasoğlu ve ekibi, güney okyanuslara özgü büyük yelkovan kuşunu (Ardenna gravis) görüntüledi. Türkiye'de ilk kez kaydedilen bu türle birlikte ülkemizde gözlemlenen kuş türü sayısı 503'e ulaştı.

Hollanda'dan kuş gözlemi için bölgeye gelen Çağan Abbasoğlu, "Denize açıldığımızda büyük yelkovanı fark ettik. Heyecan vericiydi. Büyük yelkovanın Milleyha sahillerinin açıklarında görülmesi, bölgenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Burası Asi Nehri’nin denize döküldüğü bir nokta ve küçük bir delta yapısı oluşturuyor. Bu durum açık denizde balık ve su canlılarının çeşitliliğini artırıyor. Böylece kilometrelerce açıkta bile bu denli nadir türlerin görülmesine olanak sağlıyor. Büyük yelkovan son derece nadir bir kuş. Üremesini Güney Okyanusu’nda yer alan birkaç takım adada gerçekleştiriyor ve oldukça sınırlı bir dağılıma sahip. Binlerce kilometre öteden Türkiye kıyılarına gelmiş olması bu gözlemi çok daha özel kılıyor" diye konuştu.

"HAYIRLI OLSUN"

Kuş gözlemcisi Koray Öğreten ise "Ne yapabileceğimizi konuşurken kaptanlarla irtibata geçmeyi, bir tekne ayarlamayı değerlendirdik. Tam bu sırada Emin Yoğurtçuoğlu aklımıza geldi. Emin'in daha önce böyle bir gezi yaptığını ve aynı kaptanla birlikte açılarak kül renkli yelkovan kuşunun Türkiye’deki ilk kaydını aldıklarını hatırladık. Biz de hava şartlarının uygunluğunu göz önünde bulundurarak aynı rotada benzer bir geziyi gerçekleştirdik ve sadece hedeflediğimiz türleri görmekle kalmadık, üzerine bir de büyük yelkovanı ekleyerek inanılmaz anlar yaşadık. Gerçekten muhteşem bir kayıt aldık, ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

"YAŞADIĞIMIZ HEYECAN BAMBAŞKA"

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek de şunları söyledi: "Dünyada bu kadar az görülen, bu denli nadir bir kuş türüne denk gelen insan sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Milleyha Kuş Cenneti, uzun yıllardır çok özel kuşlara ve yeni türlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce de benzer heyecanlar yaşadım ancak bugün yaşadığım heyecan gerçekten bambaşkaydı. Değerli arkadaşlarımla birlikte bugün ülkemize yeni bir kuş türü kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında bu durum Milleyha için bir bakıma rutin sayılabilir, çünkü burası kış göç rotasının tam üzerinde yer alıyor"