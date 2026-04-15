İsrail ordusu, son 24 saat içinde Lübnan’ın güneyinde 200’den fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, hedef alınan noktaların Hizbullah’a ait olduğu öne sürüldü.

OPERASYONLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Ordu tarafından yapılan bilgilendirmede, saldırıların Lübnan’ın güneyinde genişleyen kara operasyonlarına destek amacı taşıdığı belirtildi.

Hava kuvvetlerinin sahadaki birliklere aktif destek verdiği ifade edildi.

FÜZE RAMPALARI VE ASKERİ ALTYAPILAR HEDEFTE

Açıklamaya göre, son 24 saatlik saldırılarda askeri altyapı unsurları ile yaklaşık 20 füze rampasının vurulduğu iddia edildi.

Öte yandan, ABD’nin başkenti Washington’da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlatılan görüşmelerde, tarafların ilerleyen süreçte karşılıklı olarak belirlenecek bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlaması yönünde karar alındığı aktarılmıştı.