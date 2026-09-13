Akıllı telefon pazarındaki rekabet katlanabilir ekran segmentinde iyice kızıştı. Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu resmi olarak görücüye çıkarmasıyla birlikte Samsung, pazardaki öncülüğünü ve yeni modeli Galaxy Z Fold 8'i vurgulamak için dikkat çekici bir pazarlama hamlesi başlattı. Samsung Yeni Zelanda tarafından hazırlanan yeni kampanyada şirket, isim benzerliğini fırsata çevirerek reklam filminde Tim Cook adındaki bir kişiyi oynattı.

ELMA DEVİNİN ESKİ CEO'SU DEĞİL EMLAK DANIŞMANI

Samsung’un "Tim Cook'un bir duyurusu var. Bu kez konu Galaxy" başlığıyla yayımladığı esprili videoda yer alan kişi Apple'ın yakın zamanda görevden ayrılan eski CEO'su Tim Cook değil, Yeni Zelanda'da emlak danışmanlığı yapan aynı isimdeki bir vatandaş oldu. Şirket, bu mizahi yöntemle hem katlanabilir telefon pazarındaki köklü geçmişini hatırlattı hem de en yeni amiral gemisi Galaxy Z Fold 8'in öne çıkan işlevlerini sergiledi.

LANSMAN ÖNCESİ ZAMANLANMIŞ ZİHNİYET HAMLESİ

Samsung'un stratejik zamanlaması da dikkat çekti. Şirket, Apple'ın çarşamba günü gerçekleştirdiği lansmandan saatler önce "Katlanabilir cihazlar dünyasına hoş geldiniz" mesajı taşıyan bir video paylaşarak rakibine pazarın kapılarını açtığı algısını işledi. Temmuz ayında Londra'daki Unpacked etkinliğinde duyurulan Galaxy Z Fold 8, lansmandan bu yana elde ettiği yüksek satış rakamlarıyla markanın yüzünü güldürmeyi başardı.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DİĞER RAKİPLE KIYASLAMA

İki rakip model arasındaki teknik ve tasarımsal farklılıklar şu şekilde öne çıkıyor:

Galaxy Z Fold 8: 5,5 inç kapak ekranı ve 7,6 inç iç ekran sunuyor. 201 gramlık ağırlığıyla Samsung'un bugüne kadar ürettiği en hafif Fold modeli unvanını taşıyor.

iPhone Duo: 7,6 inçlik iç ekrana ve kitap tarzı bir tasarıma sahip olan cihaz, 254 gramlık gövde ağırlığıyla Galaxy Z Fold 8'e kıyasla daha ağır bir yapıda kalıyor.