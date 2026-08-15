Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek

Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Koreli bir otomotiv devinin İzmit Fabrikası'nda düzenlenen törende küresel bir markanın Türkiye’de ilk defa tam elektrikli binek araç imalatına başladığını duyurdu. Tesis, 250 milyon avroluk yatırımla ilk aşamada yıllık 30 bin adet araç üretecek.

Kaynak: AA
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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 1

Güney Koreli ve dünyanın önde gelen bir otomotiv üreticisi, 1997 yılından bu yana üretimini sürdürdüğü Kocaeli’deki tesisinde yeni bir dönemi başlattı.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 2

Markanın tam elektrikli yeni modeli banttan inişi vesilesiyle seri üretim başlangıç törenini gerçekleştirildi.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 3

Tören kapsamında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bir otomotiv devinin Türkiye'de ilk kez tam elektrikli binek otomobili üretimi yapacağını ilan etti.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 4

Bakan Kacır, yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle Kocaeli tesislerinin, markanın Güney Kore haricindeki ilk ve en uzun süreli denizaşırı üretim üssü olduğuna dikkati çekti.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 5

Tesisin bugüne dek 13 farklı modelin imalatına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kacır, uygulanan yatırım teşvikleri sayesinde 2002 yılında 50 bin olan yıllık üretim kapasitesinin 230 bine ulaştığını belirtti.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 6

Hayata geçirilen 250 milyon avroluk yeni yatırımla birlikte ilk etapta yılda 30 bin adet araç üretilmesinin planlandığını açıklayan Kacır, sürecin stratejik önemini şu sözlerle aktardı:

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 7

"Birincisi, ilk kez uluslararası bir otomotiv üreticisi ülkemizde tam elektrikli binek araç üretimine başlıyor.”

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 8

“İkincisi ise araç yatırımını tamamlayıcı olan batarya yatırımıdır. Yatırım, yeni nesil mobilite vizyonumuzun küresel otomotiv üreticileri nezdinde karşılık bulduğunun, ülkemizin güvenilir ve ölçeklenebilir üretim merkezi olarak konumlandırıldığının ispatıdır.”

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 9

“Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde küresel üretim üssü haline getirme hedefimizde aşılmış çok kıymetli bir eşiktir."

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 10

Gelişmiş ülkelerin stratejik yatırımları kendi bünyelerine çekebilmek adına müdahaleci politikalar izlediğini fakat sanayide yaşanan kayıpların telafisinde belirsizliklerin sürdüğünü savunan Kacır; artan enerji maliyetleri, verimlilik düşüşü ve jeopolitik gerilimlere değindi.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 11

Avrupa sanayi üretim endeksinin pandemi öncesine kıyasla Almanya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 5,8 ve Fransa'da yüzde 3,3 oranında gerilediğini vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye'nin aynı dönemde sanayi üretimini yüzde 31 seviyesinde artırdığını kaydetti.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 12

Kacır, bu tablonun nitelikli insan kaynağına, araştırma-inovasyon altyapısına ve katma değerli üretime verilen önemin açık bir göstergesi olduğunu savundu.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 13

Törene katılan Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Boo Sukjong ise etkinliğin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde anlamlı bir milat olduğunu belirtti.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 14

Türkiye'nin köklü altyapısı ve yetişmiş iş gücüyle öne çıktığını belirten Boo, seri üretimin kardeş ülke Türkiye'de yapılmasının yüksek stratejik değer taşıdığını ve Koreli şirketlerin Türk otomotiv ekosistemiyle geleceğin ileri teknolojilerine birlikte liderlik etme iradesini yansıttığını dile getirdi.

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Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek - Resim: 15

Programda söz alan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da, marka ile 30 yılı aşan köklü birlikteliklerine vurgu yaparak, bu ortaklığın teknoloji transferi sağlayan, ihracat odaklı büyüyen ve sanayide pek çok ilke imza atan örnek bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

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