Güney Koreli devden İzmit atağı: Amiral gemisi modeli Türkiye’de üretilecek

Programda söz alan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da, marka ile 30 yılı aşan köklü birlikteliklerine vurgu yaparak, bu ortaklığın teknoloji transferi sağlayan, ihracat odaklı büyüyen ve sanayide pek çok ilke imza atan örnek bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.