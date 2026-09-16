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Kaynak: AA

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Bilim Bakanı Bae, sosyal medya hesabından son dönemde gündeme gelen yapay zekanın gelişim hızına ilişkin endişeler hakkında açıklama gerçekleştirdi.

Bu alanda "zaten önde olan bir ülkenin hızını ayarlamasının, henüz yetişmekte olan bir ülkeden tamamen farklı bir durum" olduğunu belirten Bae, "Yapay zekanın ilerleyişini yavaşlatma lüksümüz yok." dedi.

Bae, insan zekasına yaklaşan öncü yapay zeka modellerini geliştiren ülkelerle bunu yapamayan ülkeler arasındaki farkın, zamanla teknolojik uçurumun ötesinde endüstriyel rekabet gücü, ulusal güvenlik gibi diğer alanları da etkileyebileceğini açıkladı.

Yapay zekanın "sınırsız hızlanmasına temkinli yaklaşılması" çağrısı yapan Bae, bu konuda güvenliğin sağlanması için çabalamak gerektiğini açıkladı.