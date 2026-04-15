Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, bölgedeki savaşın ülke ekonomisine etkilerini değerlendirmek üzere düzenlenen üst düzey ekonomik durum toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kim, enerji ve ham madde akışındaki aksaklıkların iç piyasada haksız kazanç ve tedarik krizine yol açmaması için stratejik bir karar alındığını belirtti.

YASAK KAPSAMINDAKİ KRİTİK MADDELER

Hükümet, özellikle sanayi ve sağlık sektörünü doğrudan etkileyen şu maddelerin stoklanmasını resmen yasakladı:

Petrokimya Hammaddeleri: Sanayinin can damarı olan etilen, propilen ve bütadien.

Tıbbi Malzemeler: Sağlık hizmetlerinin sürekliliği için kritik öneme sahip tıbbi şırınga ve iğneler.

Başbakan Kim, ilgili bakanlıklara talimat vererek, piyasa dengesini bozan ve fahiş fiyat artışlarına zemin hazırlayan faaliyetlerin sıkı denetime tabi tutulmasını istedi.

"HÜKÜMETE GÜVEN, PANİĞE HAYIR"

Halkın ve iş dünyasının sükunetini korumasının önemine değinen Kim "Temel ihtiyaç maddelerinin arz ve talebinin dengelenmesi, halkın hükümete güven duyması açısından hayati önem taşıyor. İnsanların panikle stok yapmaya yönelmediği bir ortam yaratmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ DÜNYAYI SARSTI

Güney Kore'nin bu hamlesi, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel bir enerji krizine dönüşmesinin ardından geldi. 28 Şubat’ta başlayan saldırılar sonrası, dünya enerji sevkiyatının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin durma noktasına gelmesi; Kanada, ABD ve Güney Kore gibi ülkelerde yakıt fiyatlarının zirve yapmasına ve tedarik endişelerinin artmasına neden olmuştu.