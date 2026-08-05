Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a sunduğu bilgilendirme toplantısında projeye ilişkin planları paylaştı.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uzanan demir yolu projesi için yeni plan - Resim : 1

Bakanlık tarafından yapılan sunumda, Kuzey Kore ile ilişkilerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle durdurulan demir yolu hattının yapım sürecinin yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

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Projenin 2029 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

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Seul ile Wonsan arasındaki demir yolu çalışmaları 2015 yılında başlatılmış, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2016'da gerilmesi ve temasların kesilmesi sonrası proje askıya alınmıştı.