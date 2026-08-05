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Kaynak: AA

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a sunduğu bilgilendirme toplantısında projeye ilişkin planları paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan sunumda, Kuzey Kore ile ilişkilerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle durdurulan demir yolu hattının yapım sürecinin yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Projenin 2029 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Seul ile Wonsan arasındaki demir yolu çalışmaları 2015 yılında başlatılmış, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2016'da gerilmesi ve temasların kesilmesi sonrası proje askıya alınmıştı.